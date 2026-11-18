ディースリー・パブリッシャーは11月16日、PlayStation 5 ＆ PlayStation 4ダウンロードゲームや追加コンテンツがお買い得なPlayStation Storeセール「BLACK FRIDAY 第2弾」への提供タイトルを公開。セール期間は、2026年11月30日まで。

今回のセールでは、地球を守るアクションシューティング「地球防衛軍シリーズ」のゲーム本編と追加ミッション・シーズンパスが大幅割引。2027年3月18日に発売を控える最新作『地球防衛軍6.2 INVADERS FROM ANOTHER WORLD』に備えてお得に入隊しよう。

そのほか『サムライメイデン』『あのゲー2』『THE 麻雀』など、大人気ゲーム＆追加DLCが超お買い得となっている。以下では、セール対象タイトルの一部を紹介。ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、以下のセールページか、セール対象タイトル一覧を確認してほしい。

▼セールページはこちら

https://www.d3p.co.jp/information/event/409/

セール対象タイトル（一部）

●『地球防衛軍6』

8980円 → 3681円（59％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6MASTERPKG000

●『デジボク地球防衛軍2』

6980円 → 1954円（72％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA15887_00-EDFWB00000000002

●『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』

7920円 → 3564円（55％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA04132_00-0000000000000000

●『あのゲー2（略）』

1100円 → 770円（30％オフ）

https://store.playstation.com/concept/10010630

セールタイトル一覧