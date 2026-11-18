「地球防衛軍シリーズ」のゲーム本編と追加ミッション・シーズンパスが大幅割引！
D3PのPS5／PS4タイトルが最大90％オフ！PS Storeのセール「BLACK FRIDAY 第2弾」への提供ラインアップを紹介
ディースリー・パブリッシャーは11月16日、PlayStation 5 ＆ PlayStation 4ダウンロードゲームや追加コンテンツがお買い得なPlayStation Storeセール「BLACK FRIDAY 第2弾」への提供タイトルを公開。セール期間は、2026年11月30日まで。
今回のセールでは、地球を守るアクションシューティング「地球防衛軍シリーズ」のゲーム本編と追加ミッション・シーズンパスが大幅割引。2027年3月18日に発売を控える最新作『地球防衛軍6.2 INVADERS FROM ANOTHER WORLD』に備えてお得に入隊しよう。
そのほか『サムライメイデン』『あのゲー2』『THE 麻雀』など、大人気ゲーム＆追加DLCが超お買い得となっている。以下では、セール対象タイトルの一部を紹介。ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、以下のセールページか、セール対象タイトル一覧を確認してほしい。
▼セールページはこちら
https://www.d3p.co.jp/information/event/409/
セール対象タイトル（一部）
●『地球防衛軍6』
8980円 → 3681円（59％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6MASTERPKG000
●『デジボク地球防衛軍2』
6980円 → 1954円（72％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA15887_00-EDFWB00000000002
●『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』
7920円 → 3564円（55％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA04132_00-0000000000000000
●『あのゲー2（略）』
1100円 → 770円（30％オフ）
https://store.playstation.com/concept/10010630
セールタイトル一覧
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