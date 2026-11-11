スクウェア・エニックスは11月10日、「ドラゴンクエスト」シリーズの新作として、スマートフォン向けコマンドRPG『ドラゴンクエストRPG 魔界樹と導かれし島』を発表した。クローズドβテストの参加者募集も開始している。

本作は、「ドラゴンクエスト」シリーズが持つ「探索する・コマンドで戦う・育てる」というRPGの冒険体験を、スマートフォン向けに設計したゲーム。自由に動かせるマップ探索、仲間と連携して戦う戦略的なコマンドバトル、冒険で得た成果で拠点を発展させていく成長要素などを楽しめるという。

「ドラクエ」生みの親・堀井雄二氏によると、本作は「ドラクエらしさ」にこだわった作品。タイトルにあえて「RPG」と付けているのも、王道の冒険体験をスマートフォンにまっすぐ落とし込んだことから来ているとのこと。

この発表にユーザーからは「こういうの待ってた！」「普通に面白そう」「キャラデザええな」「女の子可愛すぎぃ！」「ガチャ演出はルイーダさんか。こんなん引きまくるわ」「うぉぉピエール！ピエールじゃないか！」「クローズドβテスト即応募しました」など、好評の声が寄せられていた。

ゲームの改善を目的としたクローズドβテストは2万5000名を定員として募集中。募集期間は11月23日までで、テスト期間は12月8日～12月15日の予定だ。以下の動作環境を満たすiOS／Android端末を持っていることが条件となる。

【推奨端末】

iOS：15.0以降, iPhone14以降、システムメモリ6GB以上の端末

Android：13.0以降, 64bit対応(Snapdragon8gen2以上、システムメモリ6GB以上)の端末

【動作環境】

iOS：15.0以降, iPhone11以降、システムメモリ4GB以上の端末

Android：9.0以降, 64bit対応(Snapdragon855以上、システムメモリ6GB以上)の端末

※動作環境を満たす端末であっても、端末の仕様やご利用状況等により、動作が不安定になる場合があります。あらかじめご了承ください。

※正式サービス時の推奨端末とは異なる場合があります。

サービス開始は2027年の予定。SNSでは2027年1月にリリースするのではという憶測も広まっているが、まだ公式発表はされていないので注意しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストRPG 魔界樹と導かれし島

ジャンル：コマンドRPG

配信：スクウェア・エニックス

開発：WFS（ライトフライヤースタジオ）

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：2027年予定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）

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