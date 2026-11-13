Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第927回
『時オカ』にドハマりしている人に。「ゼルダの伝説」のデザインがあしらわれたSwitch 2用収納バッグはいかが？
2026年11月13日 20時45分更新
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ゼルダの伝説 まるごと収納バッグをチェック
Amazon.co.jpにて、ホリの「【任天堂ライセンス】ゼルダの伝説 まるごと収納バッグ for Nintendo Switch 2」が販売中だ。価格は5200円。
本製品は「ゼルダの伝説」の世界観をモチーフとしたNintendo Switch 2用収納バッグ。約幅30×奥行13.5×高さ17.3cmのサイズで、本体や周辺機器をまるごと収納できる。
ホリ×ゼルダの伝説の周辺機器が勢ぞろい
ハイラルの紋章やレザー風のデザインなど、特別感あふれる見映えが特徴的だ。本製品のほかにも、「ゼルダの伝説」とコラボしたショルダーポーチやスリムハードポーチ、ワイヤレスホリパッド TURBO、プッシュカードケースも販売されている。Switch 2版『ゼルダの伝説 時のオカリナ』にハマっている人は購入を検討してみては？
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