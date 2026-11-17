Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第942回
ゲームボーイアドバンスSPっぽい(？)スマホ用小型ゲームコントローラー登場！
2026年11月17日 19時45分更新
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abxyluteのスナップオン式スマホゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、abxyluteのスナップオン式スマホゲームコントローラー「abxylute M4」が販売中だ。価格は8480円。
本製品は、iOS・Androidの端末に装着できるスマホゲームコントローラー。付属のマグネットリングを使い、スマホ背面に本製品を取り付ける形だ。そのほか、約56gの軽量かつコンパクトなボディ、12時間のバッテリー駆動なども特徴だ。
コンパクトすぎるスマホゲームコントローラー
ユーザーレビューを見ると、"軽くて持ち運びに便利／手のひらやジーンズのポケットに楽に収まる／スマホゲームをよくやる人にオススメ"といった声が寄せられている。マグネットで装着できる小型コントローラーを探している人、外出先でスマホゲームを遊びたい人にオススメだ。
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