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アローンのPlayStation 5用ワイヤレスコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、アローンのPlayStation 5用ワイヤレスコントローラー「ALGA-P5WCK2」が販売中だ。価格は6578円。

本製品はPlayStation 5用ワイヤレスコントローラーで、ドングル不要で接続可能だ。複数のボタンを一度の入力で実行できるマクロ機能はもちろん、連射機能やジャイロセンサー、タッチパッド、背面ボタンなども備える。

必要十分な機能をとりそろえたPS5用コントローラー

ユーザーレビューを見ると、"求めていた製品／純正にはない連射機能や背面ボタンが魅力／純正よりも軽い"といった声が寄せられている。PlayStation 5用コントローラーをお得に新調したい人、連射機能や背面ボタンなどに興味を抱いた人は、本製品をチェックしてみては？