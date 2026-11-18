Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第953回
安価なPS5用ワイヤレスコントローラー発見！ 連射機能・背面ボタン・ジャイロも装備
2026年11月18日 22時00分更新
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アローンのPlayStation 5用ワイヤレスコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、アローンのPlayStation 5用ワイヤレスコントローラー「ALGA-P5WCK2」が販売中だ。価格は6578円。
本製品はPlayStation 5用ワイヤレスコントローラーで、ドングル不要で接続可能だ。複数のボタンを一度の入力で実行できるマクロ機能はもちろん、連射機能やジャイロセンサー、タッチパッド、背面ボタンなども備える。
必要十分な機能をとりそろえたPS5用コントローラー
ユーザーレビューを見ると、"求めていた製品／純正にはない連射機能や背面ボタンが魅力／純正よりも軽い"といった声が寄せられている。PlayStation 5用コントローラーをお得に新調したい人、連射機能や背面ボタンなどに興味を抱いた人は、本製品をチェックしてみては？
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