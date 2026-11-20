ジージェネ、セルラン1位でダイヤ3000個配布 オレが決めるぜ！
バンダイナムコエンターテインメントは11月18日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」の海外一部地域でストアセールスランキング1位達成したことを記念し、ダイヤ3000個を全ユーザーへ無料配布した。
先日より開催中のストーリーイベント「新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT」に合わせて、ピックアップガシャにURユニット「ハイドラガンダム(EX)」「ガンダムグリープ(EX)」などが実装され、大いに盛り上がっている状況だ。
ユーザーからは「海外一部地域ニキネキありがとう！」「恒常でも1位取れるの凄いよ」「今回は香港じゃなくてマカオだよ」「G-UNIT人気すげえ」「Wシリーズは運営に愛されてるな」「さすが暗黒大将軍だぜ！」など、喜びと感謝の声が寄せられていた。
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android／PC
※一部非対応機種がございます。
配信日：配信中（2025年4月16日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
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