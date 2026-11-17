SNKは11月16日より、対戦格闘ゲーム「餓狼伝説 City of the Wolves」をお得に楽しめるセールを開催。本編＋シーズンパス1＋シーズンパス2まで入った「Legend Edition」が、75％オフの1292円（通常5170円）で購入できる。

本作は、約26年ぶりのシリーズ完全新作として2025年4月に発売。感性を刺激する独自のアートスタイルと、バトルの興奮が加速する「REVシステム」を搭載。初心者向けの操作スタイルも備え、「北斗の拳」や「東京リベンジャーズ」などとのコラボを実施して盛り上がりを見せている。

今回のセールは過去最安級ということもあり、ユーザーから「さすがに買っておくか」「餓狼伝説始めます」「めっちゃ安いやん」「シーズンパス2単体よりセットの方が安いという値段バグ！」など、これを機に触ってみようという人が多くいるようだ。

ただ、少し前から本編のみ745円（75％オフ）になるセールも実施しており、そちらで購入してシーズンパスなども揃えた人からは、「マジかよ…」「買った数日後にセットが安くなってる」「返品したい」「SNKよ…さすがに悪どくねぇか？」などの苦情も寄せられていた。

なお、セールの対象はPS5／PS4／Xbox Series X|S／Epic Games Storeに限られており、Nintendo Switch 2やSteamは対象外となるので、注意してほしい。

・PS Storeはこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0576-PPSA19359_00-PS5FFCOTWS2NEWED

・Microsoft Storeはこちら

https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/city-of-the-wolves-legend-edition/9ns947thgb5f

・Epic Games Storeはこちら

https://store.epicgames.com/p/garou-city-of-the-wolves-fatal-fury-city-of-the-wolves-legend-edition-2186e9

【ゲーム情報】

タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves

（英語名： FATAL FURY: City of the Wolves）

ジャンル：対戦格闘

配信：SNK

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）／Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年4月24日）

価格：

Standard Edition：2980円（ダウンロード版）

Legend Edition（Season Pass 1 + 2）：5170円（ダウンロード版）

Revenge Edition（Season Pass 1 + 2 +3）：6490円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～12人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）

※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。

※PlayStation 4版（パッケージ版）をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。

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