ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(5月24日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

トム・クランシー原作の人気FPSが通常版からアルティメットエディションまですべてが85%オフ!

・タイトル:Tom Clancy’s The Division 2

・割引率:85%

・価格:594円(5月26日まで)

・メーカー:ユービーアイソフト

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2221490/Tom_Clancys_The_Division_2/

© 2019 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved.

200以上の賞を獲得した、オープンワールドファンタジーRPGの金字塔

・タイトル:The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

・割引率:75%

・価格:1099円(5月26日まで)

・メーカー:ベセスダ・ソフトワークス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/489830/The_Elder_Scrolls_V_Skyrim_Special_Edition/

© 2016 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. The Elder Scrolls, Skyrim, Bethesda, Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.

機械の獣に支配された大地で、若きハンターのアーロイとなり数々の謎を解き明かせ!

・タイトル:Horizon Zero Dawn Complete Edition

・割引率:67%

・価格:2141円(5月30日まで)

・メーカー:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1151640/Horizon_Zero_Dawn_Complete_Edition/

Horizon Zero Dawn™ Complete Edition ©2020 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Guerrilla. “Horizon Zero Dawn” is a trademark of Sony Interactive Entertainment Europe. All rights reserved.

大型アップデート「シームレスワールド」が6月に配信されるオープンワールドサバイバルアクションゲーム

・タイトル:Craftopia / クラフトピア【早期アクセスゲーム】

・割引率:30%

・価格:1799円(5月27日まで)

・メーカー:Pocketpair

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1307550/Craftopia/

© Pocketpair

人気ライトノベル「デート・ア・ライブ」の過去3作品をHD化!

・タイトル:デート・ア・ライブ 凜緒リンカーネイション HD

・割引率:80%

・価格:820円(5月30日まで)

・メーカー:アイディアファクトリー インターナショナル(コンパイルハート)

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1047440/__HD/

©2013 Koushi Tachibana,Tsunako/Fujimishobo/Date A Live Partners

©2014 Koushi Tachibana,Tsunako/PUBLISHED BY KADOKAWA Fujimishobo/Date A Live II Partners

©2019 IDEA FACTORY / COMPILE HEART / STING All rights reserved. Licensed to and published by Idea Factory International, Inc.