1Passwordは11月25日、一部社内システムが侵害され、一部顧客の氏名やログイン用メールアドレスが取得されたと発表した。パスワードなどを保存する保管庫の中身と、保護用の鍵は影響を受けていない。
1Passwordは、さまざまなサービスのパスワードなどを暗号化して保管するサービス。
対象には、氏名、メールアドレス、アカウントやユーザーの識別子、アカウント作成・最終ログイン時刻などが含まれる。一部の招待、アカウント作成処理、復旧メールのリンクに含まれるトークンも取得された。同社によれば、トークン単独ではアカウントにアクセスできず、SSOによるサインインか、登録メールアドレスに送られる確認コードとの組み合わせが必要だ。該当する少数のユーザーには個別に通知したとしている。
攻撃者に不正取得されたのは、顧客のアカウントを管理するための情報だ。同社は11月19日、従業員の業務用GitHubアカウントへの不正アクセスの兆候を受けて調査を開始した。攻撃者は同アカウントからソースコードにアクセスし、バックエンドサービスに悪意あるコードを送り込み、顧客の管理用データをダウンロードしたという。
同社は、利用者が1Passwordアカウントの情報を変更する必要はなく、アプリとサービスは通常どおり稼働していると説明している。氏名やメールアドレスが取得されているため、身におぼえのない招待や復旧依頼には注意が必要だ。同社は、アカウントパスワードやSecret Keyを尋ねる連絡はしないとしている。
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