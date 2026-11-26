AIが現在の暗号技術を根底から揺るがす発見をしたのではないか──という噂が広がっている。コンピュータ科学者のスコット・アーロンソン氏は11月25日、自身のブログで、複数の信頼できる情報源から得た情報をもとに、AI研究企業が暗号技術に関する重大な成果を手にしていると「ほぼ確信している」と述べた。

発端となったのは、OpenAIかAnthropic、または両社が、効率的に素因数分解をする新たなアルゴリズムを発見したという噂だ。アーロンソン氏は24日にもブログのコメント欄で、同様の話を何度も耳にしたと明かしていた。

インターネット上の通信や電子署名などに使われるRSA暗号は、大きな整数の素因数分解が難しいことを安全性の根拠としている。AIが実用的な速度で素因数分解をする方法を発見したとすれば、情報セキュリティーに甚大な影響を及ぼす可能性がある。

OpenAIやAnthropicは最近、長年未解決だった数学の難問について相次いで研究成果を公開している。アーロンソン氏は、現在の状況について、かねて想像していたAIのシンギュラリティーの始まりに非常に近いとまで述べている。

ただし、アーロンソン氏が強い確信を示しているのは、「AI研究企業が暗号技術に関する何らかの重大な成果を得ている」という点だ。素因数分解の新たなアルゴリズムが実際に発見されたかどうかについては確信度が低いとしている。具体的な成果を直接確認したわけではなく、伝言ゲームのように情報が伝わる過程で、内容が変わってしまった可能性もあるという。

11月26日時点で、OpenAIやAnthropicがRSA暗号の解読に成功したという公式発表は確認できていない。現時点ではあくまでも噂として、今後の発表を注視する必要がある。