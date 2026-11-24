ヴェレダは11月24日、公式オンラインショップへの不正アクセスにより顧客情報19万8792件とクレジットカード情報4万5689件が漏えいした可能性があると発表した。カード情報にはセキュリティコードも含まれる。
顧客情報の対象は、2021年10月1日から2026年6月30日までの会員登録者に加え、退会者、会員登録せずに注文した人、商品の配送先となった人。氏名、住所、メールアドレス、電話番号、性別、誕生日や、配送先の氏名・住所・電話番号が含まれる。
カード情報の対象は、同じ期間にカード決済した4万5689人。カード名義、番号、有効期限、セキュリティコードが漏えいしたおそれがある。直営店店頭のカード決済は別のシステムで、対象外としている。
原因はシステムの脆弱性を突いた不正アクセスと改ざん。6月30日に警視庁から連絡を受け、7月3日にカード決済を停止。8月19日にはサイト全体を一時停止し、8月29日に調査機関の調査が完了した。その後、カード会社と連携して対象者を特定したという。発覚から公表まで約5カ月を要したことについて、同ショップは対応準備や調査結果を待ったと説明し、謝罪している。
発表内容には、不正利用が確認されたとの記載はない。カード会社と取引の監視を続けており、利用者には明細を確認し、身に覚えのない請求があればカード会社へ連絡するよう求めている。カード再発行の手数料を利用者が負担しないよう、カード会社に依頼したという。
通販サイトは新たなシステムに切り替え、2027年3月ごろの再開を目指す。定期購入は安全上の理由で契約情報を移行できず、すべて解約するとしている。
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