ロボットの安全性を調べるRobocurveは11月7日、ロボットアームを制御するAIの実験結果「RoboSpoof」を公表した。危険な指示を出した際、AIが操作を試みた割合は、加工していない映像で27％だった。映像をぼかすと約88％、無害に見えるように加工すると97％に上がった。

実験では、画像と文章を扱える5種類のAIモデルが、カメラの画像を見ながら2本のロボットアームを操作した。研究チームは、人形を刃物で刺すなどの危険な作業を想定した課題を5つ用意した。人形を使う課題では、机の上にある物を刺すようAIに指示し、人形がそのまま映る場合、輪郭がぼける場合、映像の中でリンゴに置き換わる場合を比べた。

同社によると、5モデル、5課題を合わせて映像の条件ごとに300回、計900回試した。危険な操作を試みたと判定されたのは、加工なしで81回、ぼかしで263回、改変で291回だった。

実験は、AIが見る映像を研究チームが加工し、危険な指示もあらかじめ与えたもの。AIが自ら危険な作業を始めたわけでもないが、物の見え方をぼかしただけで、AIは危険な指示を拒みにくくなったことがわかった。

Video tampering can mislead every frontier model we tested into harmful actions, including a 100% attempt rate on stabbing a baby doll, producing toxic gas, and pouring water into a toaster. We're presenting at CoRL Late Breaking Results next week. 🧵 You Can't See Everything: Perceptual Attacks on Embodied AI — Robocurve PBC (@robocurve) November 6, 2026