11月18日から20日まで幕張メッセで開催される「Inter BEE 2026」。KORGのブースでは、高音質なライブ配信を実現するソフトウェアエンコーダー「Live Extreme Encoder」が紹介されていた。

KORGといえばシンセサイザーや電子楽器のイメージが強いが、同社は長年培ってきたオーディオ技術を生かし、高音質なインターネット配信システムの開発にも取り組んでいる。その中核を担うのが「Live Extreme Encoder」だ。

ロスレス、ハイレゾ、DSDまで！

Dolby Atmosの空間オーディオ配信にも対応

Live Extreme Encoderの最大の特徴は、音質にこだわったライブ配信を実現できること。一般的なライブ配信で利用される圧縮音声だけでなく、音質の劣化を抑えたロスレス音声やハイレゾ音声、さらにはDSD形式での配信にも対応する。

対応する音声フォーマットは、PCMで最大384kHz/24bit、DSDでは最大5.6MHz。最大4Kの高解像度映像と組み合わせて配信できるため、コンサートや音楽イベントなど、映像だけでなく音にもこだわりたいコンテンツに適している。

さらに、マルチチャンネル音声や「Dolby Atmos」による空間オーディオ配信にも対応。従来のステレオ音声とは異なり、音が聞こえてくる方向や広がりまで表現できるため、対応する再生環境では、実際のコンサート会場にいるような臨場感を楽しめる。

音声入力には、低遅延でのオーディオ処理を可能にする「ASIO」に対応したオーディオインターフェースを利用できる。音楽制作やレコーディングの現場で使われる機材との親和性が高く、既存の制作環境を生かしやすい点も魅力だ。

約200万円という価格、実は他社製品より安くなった？

気になる価格は約200万円。一般的なソフトウェアの感覚からすると、かなり高額に思えるかもしれない。しかし、放送局や配信事業者など、プロフェッショナル向けの製品として考えると、事情は少し異なるようだ。

ブース担当者によると、価格については競合製品を意識して安売りするのではなく、社内で製品の価値に見合った適正価格を検討して決定したという。ところが、結果的には他社の同種製品よりも安価な価格設定になったとのこと。

つまり、価格競争を仕掛けようとしたわけではなく、必要な機能や技術を踏まえて値付けしたところ、競争力のある価格に落ち着いたということになる。高音質配信を実現するための専門的な機能を備えながら、導入コストにも配慮した製品といえそうだ。

なお、現在のLive Extreme EncoderはWindows版のみの提供となっている。macOS版についても開発ロードマップには含まれているものの、具体的なリリース時期を発表できる段階にはないとのこと。Macを中心とした制作環境で導入を検討している場合は、今後の動向が気になるところだ。

音楽の制作だけでなく、その音を高い品質のまま視聴者に届ける技術にも力を注ぐKORG。Live Extreme Encoderは、ライブ配信においても音質に妥協したくないという制作現場のニーズに応える、同社らしい製品といえるだろう。

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

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