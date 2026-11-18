本日11月18日から20日までの3日間、幕張メッセで音響、映像、通信の国際展示会「Inter BEE 2026」が開催中。

ABEMAのブースでは、同社の放送を“裏側から支える”テクノロジーを展示していた。

防災OA統合システム「SORACAST」は、放送に必要な防災情報を信頼できる情報源から自動で収集するというもの。これまで人の手で行なっていた作業を大幅に効率化し、最終的には「確かめて押す」だけの1工程に短縮できるのだという。

災害時には、正確な情報をいかに素早く伝えるかが重要になる。情報収集の負担を減らし、人間が最終確認に集中できる仕組みは、放送の現場で大いに役立ちそうだ。

さらに気になったのが、撮影した動画や写真の中から「使える素材」を見つけ出してくれるというAIツール。大量の素材を一つひとつ確認するのは、なかなか骨の折れる作業だ。それをAIが手伝ってくれるというのだから、何ともありがたい。

というか、欲しい……！ 使いたい！

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

映像・音響の最新機材から、AIを活用した次世代技術まで、注目の展示や会場の熱気を編集部が現地からたっぷりお届けします！