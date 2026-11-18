本日11月18日から20日までの3日間、幕張メッセで音響、映像、通信の国際展示会「Inter BEE 2026」が開催中。

フォーティネットのブースでは、放送ネットワークにおけるセキュリティ対策を紹介。複雑化するインフラの運用とセキュリティをAIの力で最適化し、できる限りシンプルにするという提案だ。運用の負担を抑えながらリスクを低減し、セキュリティを強靱化することを目指している。

放送を支えるネットワークも、いまやサイバー攻撃への備えが欠かせない。普段はあまり意識することのない放送インフラの安全性について、改めて考えるきっかけになる展示だった。

そして、来場者にとってうれしい企画も。ブースではプロテインバーを無料配布しており、スタッフが積極的に声をかけていた。会場を歩き回って小腹が空いたときには、ありがたい。

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

映像・音響の最新機材から、AIを活用した次世代技術まで、注目の展示や会場の熱気を編集部が現地からたっぷりお届けします！