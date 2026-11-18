本日11月18日から20日までの3日間、幕張メッセで音響、映像、通信の国際展示会「Inter BEE 2026」が開催中。

Inter BEEの会場でお腹が空いたら、ホール2・3の奥で開催されている「ロケ弁グランプリ」に立ち寄ってみよう。屋台のような出店形式で、各店のロケ弁を購入して食べられる企画だ。価格は1000円〜1400円ほど。

筆者が訪れたのは13時半頃だったが、なんとすでに売り切れの商品も出ていた。お目当てのお弁当があるなら、早めに訪れた方がよさそうだ。

筆者が注文したのは「天麩羅DINING 和木」のすき焼き重。作り置きのため少々冷めてはいたものの、歩き回って疲れた身体に肉のパワーが染み渡る。やはり、ハードなイベント取材では、お肉がありがたい。

イートインスペースはいくつかに分かれており、席数も比較的多め。食べ終わるとすぐに席を立つ人が多く、回転もよさそうだった。

ひとつ注意したいのが飲み物。自動販売機は出店のすぐそばにはなく、少し離れた場所にある。筆者が確認したときには、飲み物の8割ほどが売り切れで、選べるものはほぼポカリスエットだけという状態だった。飲み物はあらかじめ用意しておくとよさそうだ。

そして、最後に忘れてはいけないのが投票。お弁当を購入すると投票券がもらえるので、食べ終わったら投票箱に入れて、お気に入りのロケ弁に応援しよう！

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

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