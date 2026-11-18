Inter BEE 2026レポート 第18回
イベント取材の弁当は、やっぱり「肉」だよね。「天麩羅DINING 和木」のすき焼き重がウマい！【Inter BEE 2026特集】
2026年11月18日 15時00分更新
本日11月18日から20日までの3日間、幕張メッセで音響、映像、通信の国際展示会「Inter BEE 2026」が開催中。
Inter BEEの会場でお腹が空いたら、ホール2・3の奥で開催されている「ロケ弁グランプリ」に立ち寄ってみよう。屋台のような出店形式で、各店のロケ弁を購入して食べられる企画だ。価格は1000円〜1400円ほど。
筆者が訪れたのは13時半頃だったが、なんとすでに売り切れの商品も出ていた。お目当てのお弁当があるなら、早めに訪れた方がよさそうだ。
筆者が注文したのは「天麩羅DINING 和木」のすき焼き重。作り置きのため少々冷めてはいたものの、歩き回って疲れた身体に肉のパワーが染み渡る。やはり、ハードなイベント取材では、お肉がありがたい。
イートインスペースはいくつかに分かれており、席数も比較的多め。食べ終わるとすぐに席を立つ人が多く、回転もよさそうだった。
ひとつ注意したいのが飲み物。自動販売機は出店のすぐそばにはなく、少し離れた場所にある。筆者が確認したときには、飲み物の8割ほどが売り切れで、選べるものはほぼポカリスエットだけという状態だった。飲み物はあらかじめ用意しておくとよさそうだ。
そして、最後に忘れてはいけないのが投票。お弁当を購入すると投票券がもらえるので、食べ終わったら投票箱に入れて、お気に入りのロケ弁に応援しよう！
アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！
映像・音響の最新機材から、AIを活用した次世代技術まで、注目の展示や会場の熱気を編集部が現地からたっぷりお届けします！
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