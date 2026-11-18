本日11月18日から20日までの3日間、幕張メッセで音響、映像、通信の国際展示会「Inter BEE 2026」が開催中。

NETGEAR（Q-SYS）のブースで気になったのが、1台のカメラで複数の人物を個別に捉える映像システムだ。

人物ごとに画面を分割して表示できるほか、話している人や動いている人を自動で追いかける仕組みも備えている。複数人が参加する会議やイベントで、カメラマンやオペレーターが操作しなくても、それぞれの人物を適切に映し出せるのは非常に使い勝手が良さそうだ。

また、来場者向けのアンケートキャンペーンも実施。回答すると、マグカップや靴下、ポーチなどのグッズがもらえるという。最新の映像技術をチェックしたついでに、ちょっとしたお土産も手に入る。

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

映像・音響の最新機材から、AIを活用した次世代技術まで、注目の展示や会場の熱気を編集部が現地からたっぷりお届けします！