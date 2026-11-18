Inter BEE 2026レポート 第24回
DJIって、ドローン以外にも色々映像機器作ってるんですよね【Inter BEE 2026特集】
2026年11月18日 16時20分更新
本日11月18日から20日までの3日間、幕張メッセで音響、映像、通信の国際展示会「Inter BEE 2026」が開催中。
DJIのブースでは、ドローンやジンバル、ポータブル電源など、さまざまな機器を展示。内部の構造が見えるようになったロボット掃除機も並び、同社の幅広い製品ラインアップを紹介していた。
なかでも目を引いたのは、ブース内にドーン！と設置された車だった。もっとも、主役は車そのものではなく、その周囲を取り囲むように配置されたカメラ機材のほう。走行中でも被写体を正確に捉えられるというもので、動きのあるシーンでの撮影を支える技術をアピールしていた。
ドローンでおなじみのDJIだが、こうした展示を見ると、地上での映像撮影にもさまざまな技術を展開していることがよく分かる。
アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！
映像・音響の最新機材から、AIを活用した次世代技術まで、注目の展示や会場の熱気を編集部が現地からたっぷりお届けします！
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