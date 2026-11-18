11月18日から20日まで幕張メッセで開催される「Inter BEE 2026」。IIJのブースでは、最短10分でWi-Fiスポットを開設できる「EG アクセスポッド」が紹介されていた。

見た目は、物流倉庫などで使われる大きなカゴ台車。しかし、その中には衛星通信の「Starlink」やWi-Fiアクセスポイント、蓄電池などが収められている。必要な場所まで運んで電源を入れるだけで、即席のWi-Fiスポットを構築できるという、なかなかユニークな製品だ。

カゴ台車を運ぶだけ！ わずか10分でWi-Fiスポットが完成

EG アクセスポッドは、IIJグループのIIJエンジニアリングが開発した可搬型のWi-Fi基地。2026年12月1日から提供を開始する予定で、イベント会場や災害時の避難所、建設現場などでの利用を想定している。

最大の特徴は、通信回線にSpaceXの衛星インターネットサービス「Starlink」を採用していること。通常のWi-Fiスポットを開設するには、光回線の敷設や通信機器の設置などが必要になる。しかし、本製品では衛星通信を利用するため、空が開けた場所であれば、光回線の工事をすることなくインターネットに接続できる。

さらに、蓄電池とソーラーパネルも搭載しており、電源を確保しにくい場所でも利用可能。標準構成では、外部から給電しなくても6時間以上の連続稼働を目標としている。

ブース担当者によると、設置場所まで運んで起動すれば、最短10分程度でWi-Fiスポットを開設できるという。通信設備が整っていない場所でも、短時間でインターネット環境を用意できるのが強みだ。

もうひとつのメリットは、携帯電話の回線が混雑していても、その影響を受けにくいこと。大規模なイベントでは、来場者のスマートフォンが一斉に通信することで、携帯電話の基地局が混雑する「輻輳（ふくそう）」が発生しやすい。しかし、Starlinkは衛星を経由して通信するため、地上の携帯電話回線とは異なる経路でインターネットに接続できる。

もちろん、衛星通信にも天候や設置環境などによる制約はある。そこでEG アクセスポッドでは、国内携帯キャリアの4G回線もバックアップとして利用できる冗長構成を採用。担当者によれば、複数のSIMを利用する構成にも対応でき、通信の安定性を高められるという。

Jリーグのスタジアムでも実績あり！ コミケでの活用にも期待

こうした通信環境が特に重要になるのが、大勢の人が集まるイベント会場だ。

IIJエンジニアリングでは、すでに茨城県のJリーグクラブ「水戸ホーリーホック」のホームスタジアムで、Starlinkを活用した仮設Wi-Fiの構築・運用実績があるという。

スタジアムでは、来場者がスマートフォンでインターネットを利用するだけでなく、チケットの確認や売店でのキャッシュレス決済など、運営業務にもネットワークが使われている。特にキャッシュレス決済では、通信が途切れると支払いができなくなり、売店の営業にも影響が出てしまう。

ブース担当者によると、こうしたスタジアムでは「決済を止めないこと」が重要な使命になるという。来場者が多く、携帯電話回線が混雑する状況でも、安定した通信環境を確保する必要があるわけだ。

また、今後の活用先として、コミックマーケットのような大規模イベントも話題に上った。コミケは非常に多くの来場者が集まるため、携帯電話の回線がつながりにくくなることもある。EG アクセスポッドのような設備があれば、通信環境の改善に役立ちそうだ。

ただし、担当者によると、現時点では具体的な導入には至っていないとのこと。今後、こうした大規模イベントでも活用が進むか注目したい。

なお、EG アクセスポッドは月額レンタル方式で提供され、初期費用は10万円、月額費用は30万円から（いずれも税別）。通信費や機器のレンタル費用、リモートサポート費用などが含まれる。

イベント会場での通信環境の確保はもちろん、災害時に携帯電話の基地局が使えなくなった場合にも役立つEG アクセスポッド。カゴ台車を運ぶだけでWi-Fiスポットを開設できるという手軽さは、さまざまな現場で重宝されそうだ。

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

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