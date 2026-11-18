本日11月18日から20日までの3日間、幕張メッセで音響、映像、通信の国際展示会「Inter BEE 2026」が開催中。

いやぁ、テレビ朝日クリエイトのブース、盛り上がっていますなぁ。AI字幕やテロップをブラウザーで作成できるシステム「mashup」を展示。訪問したタイミングでは、ちょうど生配信を行なっている現場に遭遇した。思わず写真を撮ってしまうほどの賑わいだ。

横型画面向けに制作された映像を、自動で縦型画面に最適化するシステム「V3 Live」なども展示。スマートフォンでの視聴を意識した映像制作を支援する技術にも注目したい。

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

映像・音響の最新機材から、AIを活用した次世代技術まで、注目の展示や会場の熱気を編集部が現地からたっぷりお届けします！