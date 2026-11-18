本日11月18日から20日までの3日間、幕張メッセで音響、映像、通信の国際展示会「Inter BEE 2026」が開催中。

ローランドのブースでは、新製品「Media Presenter」を用いたプレゼンテーションを実施していた。複数のスクリーンを使った映像演出や、4K動画の“ポン出し再生”に対応するという。イベントやライブの現場で、必要なタイミングに合わせて映像を送り出せるのは便利そうだ。

また、オペレーションの省力化を図るAVミキサーも展示。ライブ制作に必要な機材の相当数を、これ1台でまかなえるというから驚きだ。機材の数が減れば、設営や操作の負担も軽くなりそう。映像制作の現場を、もっとシンプルにしてくれる機器といえそうだ。

なお、ブースではアンケートに回答した来場者に、ローランドのロゴ入りグッズをプレゼントする企画も実施していた。こちらはメールニュースへの登録が必要となるが、気になる人はぜひチェックしてみよう。

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

映像・音響の最新機材から、AIを活用した次世代技術まで、注目の展示や会場の熱気を編集部が現地からたっぷりお届けします！