EDIFIERのモニタースピーカーは、とにかくめっちゃいい。【Inter BEE 2026特集】
2026年11月18日 11時45分更新
本日11月18日から20日までの3日間、幕張メッセで音響、映像、通信の国際展示会「Inter BEE 2026」が開催中。
スピーカーを中心に展示していたEDIFIER（エディファイア）。
ブースで全面的に押し出されていたのは、モニタースピーカーの「MR3」「MR4 MKII」「MR5」だ。音楽制作などで使うモニター用途の製品をじっくり見比べられるほか、PC向けスピーカー「QR65」「M90」も展示。用途や設置環境に合わせて選べるラインアップが目を引いた。
また、製品展示だけでなく、来場者向けのプレゼントキャンペーンも実施。SNSの公式アカウントをフォローしてスタッフに提示すると、限定ステッカーとキャンバストートバッグがもらえる。ブースを訪れた記念に、ちょっとしたお土産まで手に入るのはなんともうれしい！
アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！
映像・音響の最新機材から、AIを活用した次世代技術まで、注目の展示や会場の熱気を編集部が現地からたっぷりお届けします！
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