本日11月18日から20日までの3日間、幕張メッセで音響、映像、通信の国際展示会「Inter BEE 2026」が開催中。

広々としたブースで、さまざまな音響機器を自由に見て回れるSHURE（シュア）のブース。

今回の展示で目を引いたのは、最新のライブ向け音響システム「アドバンスト・デジタル・インイヤーモニタリングシステム」だ。プロの音楽現場を支える最新技術を、間近で見られるのは貴重。

一方で、ぜひ注目したいのがボーカルマイクロホンの名機「SM58」だ。

発売60周年を迎えたロングセラー製品で、特に音楽に詳しくない人でも、その名前や姿を目にしたことがあるかもしれない。最新システムと、長年にわたって使われ続ける定番マイクを同じブースで見られるのも、同社の長い歴史を象徴している。

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

映像・音響の最新機材から、AIを活用した次世代技術まで、注目の展示や会場の熱気を編集部が現地からたっぷりお届けします！