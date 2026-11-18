本日11月18日から20日までの3日間、幕張メッセで音響、映像、通信の国際展示会「Inter BEE 2026」が開催中。

キヤノンのブースは、大型カメラのほか、リモートカメラの展示や運用ソリューションの展示に力を入れていた。

個人的に印象的だったのが、クリスマスツリーの周囲を歩くモデルを、複数のカメラで全方位から撮影するデモだ。実際に機器を操作できるようになっており、リモートカメラならではの撮影スタイルを、じっくりと体験できた。

ブース奥のスタジオでは、リモートカメラ撮影ソリューション「MCO」を使った実演も行なわれていた。こちらは実在しないバーチャルキャラクターを映像に合成し、Unreal Engineから座標情報を送ることで、カメラがキャラクターを自動追尾するというもの。技術的な見どころの多い展示だった。

こうした技術は、既存のシステムと比べて小規模、かつ低コストで実現できるという点も特徴だ。バーチャルキャラクターを使った映像制作は、どうしても大掛かりな設備が必要というイメージもあるが、こうした仕組みが普及していくと、導入できる現場も広がっていくかもしれない。

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

映像・音響の最新機材から、AIを活用した次世代技術まで、注目の展示や会場の熱気を編集部が現地からたっぷりお届けします！