本日11月18日から20日までの3日間、幕張メッセで音響、映像、通信の国際展示会「Inter BEE 2026」が開催中。

万博などで話題になった「ドローンショー」を手掛けるレッドクリフ。ブースでは、夜空に巨大な立体像を描き出すドローンの実機を見ることができた。

実際に目の前で見ると、1機1機は意外にも小さい。「この光が集まって、あんな映像になるのか〜」と、かつて夜空に浮かぶショーを見たときのことを思い出してしまった。無数の光が集まって壮大な光景を作り出す、その仕組みを実機を通じて感じられる展示だ。

さらに、今後は人型ロボットによるダンスショーなども検討しているのだという。ドローンで夜空を舞台にしてきた同社が、今度はロボットでどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、今後の展開も楽しみだ！

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

映像・音響の最新機材から、AIを活用した次世代技術まで、注目の展示や会場の熱気を編集部が現地からたっぷりお届けします！