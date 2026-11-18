本日11月18日から20日までの3日間、幕張メッセで音響、映像、通信の国際展示会「Inter BEE 2026」が開催中。

富士フイルムのブースでは、インプレッショントーク「カラリストの頭の中をのぞく」が開催され、多くの来場者を集めていた。

ブース内では、同社の「Duvoシリーズ」や「UAシリーズ」といった放送・映像制作用レンズも紹介。フランスで開催されたショーなどでの採用事例を通じて、広大な会場でも遠くのアーティストを望遠で捉えられる運用性をアピールしていた。

トークステージの裏側にも展示が用意されており、縦型撮影や映像技術について解説。レンズによる撮影から映像の色づくりまで、映像制作のさまざまな工程に触れられるブースとなっていた。日本の映像産業を支えてきたメーカーならではの、歴史と技術力を感じられるブースだ。

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

映像・音響の最新機材から、AIを活用した次世代技術まで、注目の展示や会場の熱気を編集部が現地からたっぷりお届けします！