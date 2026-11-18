本日11月18日から20日までの3日間、幕張メッセで音響、映像、通信の国際展示会「Inter BEE 2026」が開催中。

エミライのブースで目を引いたのは、オフィス向けビデオサウンドバー「Insta360 Connect」だ。ディスプレーには会場の様子が映し出されており、実際の映像を確認できる展示となっていた。

そのほか、カメラ「Insta360 Link 2」やマイク、ビデオスイッチャー「mini-edge SDI」なども展示。オンライン会議向けの機器から映像制作に関わる機材まで、幅広い製品を見ることができた。

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

映像・音響の最新機材から、AIを活用した次世代技術まで、注目の展示や会場の熱気を編集部が現地からたっぷりお届けします！