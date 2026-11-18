11月18日から20日まで幕張メッセで開催される「Inter BEE 2026」。NHK/JEITAのブースでは、ドローンで撮影した高画質な映像を遠く離れた場所まで送信できる技術「空飛ぶロボカメ」が紹介されていた。

NHK放送技術研究所が開発したもので、従来のヘリコプターによる空撮中継で使われていた技術をドローンにも応用したものだ。約2年の開発期間を経て、小型のドローンでも長距離の映像伝送を実現できる仕組みを作り上げたという。

ヘリコプター用では重すぎた！ ドローン向けにアンテナを新開発

テレビ番組などで使われる空撮映像は、従来、ヘリコプターに搭載した無線伝送装置から、地上の受信基地局へ送られていた。しかし、ヘリコプター用のアンテナや方向制御装置は大きく重いため、そのままドローンに搭載することは難しかった。

そこでNHKが開発したのが、小型の指向性アンテナを組み合わせた映像伝送システムだ。指向性アンテナとは、特定の方向に電波を集中して送受信するアンテナのこと。電波を広い範囲に放射するのではなく、受信機の方向に集中させることで、長距離の通信を可能にする。

特徴的なのは、ドローンの上部に複数の小型アンテナを円周状に並べ、360度すべての方向をカバーする構造だ。各アンテナは固定されており、物理的に向きを変える必要がない。

では、飛行中のドローンが向きを変えたらどうするのか。

実は、複数のアンテナのうち、地上の受信基地局に向いている隣接した2基を選んで電波を送信する仕組みになっている。ドローンの移動や機体の向きによって受信基地局との位置関係が変わると、使用するアンテナを自動的に切り替えるのだ。

しかも、2基のアンテナを一度に切り替えるのではなく、1基ずつ切り替えることで、通信が瞬間的に途切れることを防いでいる。アンテナ自体を動かさず、電波を送る方向だけを変えられるというわけだ。

高画質なら約8km、画質を落とせば約20km先まで伝送可能に

気になるのは、どれくらい遠くまで映像を送れるのかという点。

ブース担当者によると、高画質な映像を送信する場合は約8km。画質を抑えて伝送データ量を減らせば、約20km先までの映像伝送も可能になるという。

なお、ブースに展示されていたパラボラアンテナ付きの装置は、ドローンから送られてくる映像を受信するためのものだ。ドローン側の小型アンテナと地上の受信基地局を組み合わせることで、長距離の映像伝送を実現する。

こうした技術は、テレビ番組の空撮中継だけでなく、災害現場の状況確認などにも役立つと考えられる。地上から近づくことが難しい場所でも、ドローンを飛ばして上空から映像を撮影し、離れた場所にいるスタッフが状況を確認できるからだ。

従来のヘリコプターに比べて小回りが利くドローン。その機動力に長距離の映像伝送技術が加われば、報道や映像制作の現場で活躍する機会はさらに広がりそうだ。

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

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