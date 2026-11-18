本日11月18日から20日までの3日間、幕張メッセで音響、映像、通信の国際展示会「Inter BEE 2026」が開催中。

「自由で新しい映像表現を」というスローガンを掲げるナックイメージテクノロジーのブースを訪問。

同ブースの注目はバーチャルスタジオの展示だ。ゲーム開発でもおなじみの「Unreal Engine」と、映像制作向けの「Aximmetry」を組み合わせているという。

デモでは、実際のスタジオ空間に、現実には存在しない巨大な生き物が自然に入り込んでいた。ゲーム開発で使われる技術が、こうした映像制作の現場でも活躍しているのは興味深い。現実のセットだけでは難しいスケールや世界観も、バーチャル技術を使えば自由に表現できそうだ。

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

映像・音響の最新機材から、AIを活用した次世代技術まで、注目の展示や会場の熱気を編集部が現地からたっぷりお届けします！