11月18日から20日まで幕張メッセで開催される「Inter BEE 2026」。TBSテレビのブースでは、AIを活用したナレーション生成システム「音六AI（おとろくAI）」が紹介されていた。

音六AIは、原稿を入力するだけで自然なナレーション音声を生成できるウェブアプリ。Google Chromeなどのブラウザー上で動作し、特別なソフトウェアをインストールする必要はない。

最大の特徴は、映像の長さに合わせてナレーションの読み上げ時間を自動調整できること。テレビ局ならではのノウハウが詰まったツールとなっている。

原稿を入れるだけ！ 映像の「尺」に合わせてAIがナレーションを生成

音六AIは、もともとTBS社内で番組制作時の「仮ナレーション」を作るために開発されたツールだという。仮ナレーションとは、映像の編集段階で、完成版のナレーションを収録する前に仮の音声を当てること。ブース担当者によると、社内版は半年程度という比較的短い期間で開発されたそうだ。

使い方はシンプルで、原稿を入力して声の種類を選び、読み上げたい時間を指定するだけ。例えば10秒の映像に合わせたい場合は、10秒を指定すれば、AIが読み上げ速度を調整して時間内に収まる音声を生成してくれる。

また、原稿の文字数が多すぎて指定した時間に収まりにくい場合は、削るべき文字数の目安も表示されるという。原稿を短くするか、読み上げ速度を調整するかを判断できるため、映像編集とナレーション制作を効率よく進められる。

音声の種類も豊富で、文章の内容に合わせて自然なイントネーションを自動生成するものや、アクセントや読み方を細かく手動調整できるものなど、複数の音声モデルを選択可能。固有名詞の読み間違いや、不自然な抑揚が生じた場合も修正できる。

なお、音声の生成には外部の汎用AIモデルを活用している。担当者によれば、特定のモデルにこだわるのではなく、より性能の高いモデルが登場すれば積極的に採用していく方針だという。

60分以上かかる作業がわずか数分に！ 17言語にも対応

音六AIの導入効果は大きい。TBS社内では、ナレーション制作作業を、60分以上も短縮できた事例があるという。原稿を読み上げて録音し、必要に応じて修正するといった工程を大幅に省略できるためだ。

さらに、日本語を含む17言語に対応している点も特徴。英語や中国語、フランス語などのナレーションを生成できるほか、原稿の自動翻訳機能も搭載。日本語の原稿を別の言語に翻訳し、そのままナレーションを作成するといった使い方もできる。

放送局向けのツールとして開発されたこともあり、AI利用に伴う権利関係にも配慮されている。ブース担当者によると、採用するAIモデルについては、商用利用や権利関係を確認したうえで導入しているという。企業が業務で安心して利用できることを重視した設計だ。

現在はTBSや系列局だけでなく、放送業界以外の企業でも利用が進んでいる。例えば企業の研修動画や商品紹介映像、施設の案内音声など、ナレーションが必要な場面は幅広い。

提供形態はサブスクリプション方式で、利用料金は個別見積もり。担当者によれば、小規模な事業所でも導入しやすいよう配慮しているとのことだ。

もともとは社内の作業を効率化するために生まれた音六AIだが、現在では業種を問わず利用できるサービスへと発展した。映像制作では、ナレーションの収録や修正に想像以上の時間がかかるもの。その手間を大きく減らせる音六AIは、放送業界だけでなく、さまざまな映像制作の現場で活躍しそうだ。

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

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