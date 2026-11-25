Inter BEE 2026会場内の「INTER BEE IGNITION×DCEXPO」は、AI、XR、メタバース、CGなどの先端コンテンツ技術や新ビジネスを紹介する展示・セッションのスペース。その中にあったNemoz Labでは、CDに代わる次世代プラットフォームを謳う「NEMOZ」を展示していた。

NFCでタッチすれば、アプリから音楽や映像を再生

NEMOZはアプリである「NEMOZ APP」と実物パッケージである「NEMO ALBUM」から構成される。クレジットカードサイズのNEMO ALBUMはNFC対応で、NFC対応のスマホでタッチしたり、QRコードを読み取るとアクティベートされる。あとはNEMOZ APPで音楽や映像を再生すればよい。コンテンツ容量は無制限で、高音質な320 AACやFLAC、高画質なFED、4Kにも対応。発売後1年間はコンテンツのアップデートも可能だという。

NEMOZを生んだのは、エンタメビジネスのグローバルリーダーとも言えるお隣の韓国だ。音楽や動画のインターネット配信が主流になり、CDやDVDのようなメディアの再生装置を持たなくなったデジタル世代は、推し活のためにCDを購入しても、実際は再生できないことが多い。こうした課題解決のために、実物パッケージとデジタルコンテンツを融合された音楽プラットフォームがNEMOZというわけだ。

推し活グッズのコレクション性とデジタルの利便性を融合

NEMOZのユニークな点は、実物パッケージがさまざまな形態で提供されることだ、標準はクレジットカードサイズのアルバムパッケージなのだが、アナログLPやCDをミニチュア化したパッケージ、日常的に利活用できるキーホルダー、アーティストやキャラクターのグッズをNEMO ALBUM化することもできる。推し活グッズのコレクション性とデジタルの利便性を合わせ持つ点がユニークだ。

制作実績としては、TWICE、G-DRAGON、NiziU、Stray Kids、BLACKPINK、IVE、BABYMONSTER、NCT、EXOなど、K-POPを代表するトップアーティストのNemo Albumをリリース済みとのこと。日本でもFRUITS ZIPPERを擁するKAWAII LABや中山優馬、EBiDAN NEXTなど大手事務所との制作実績を持っているという。現在はオンラインショップでの販売がメインだが、今後は大手CDショップやライブ会場でも当たり前のように目に付くかもしれない。