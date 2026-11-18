本日11月18日から20日までの3日間、幕張メッセで音響、映像、通信の国際展示会「Inter BEE 2026」が開催中。

EMEETジャパンのブースでは、世界初をうたうマルチスペクトル技術を採用した配信カメラを展示。撮る、映す、つなぐといった作業を、1台でこなせるのだという。

さらに気になったのが、360度AI自動追跡会議カメラ「Meeting Capsule 4K」だ。4K画質に対応し、なんと10基ものマイクを搭載。ノイズキャンセリング機能も備え、AIが顔や音声を認識して発言者を捉えるという。

ジェスチャー操作に対応したAI追跡カメラも展示されていた。人の動きを自動で追いかけてくれるため、カメラの位置や向きをいちいち調整する手間も減らせそうだ。

オンライン会議からライブ配信まで、カメラはどんどんスマートデバイス化しているようだ。

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

映像・音響の最新機材から、AIを活用した次世代技術まで、注目の展示や会場の熱気を編集部が現地からたっぷりお届けします！