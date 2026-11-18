本日11月18日から20日までの3日間、幕張メッセで音響、映像、通信の国際展示会「Inter BEE 2026」が開催中。

ソニーのブースでは、大型のカメラ機材がずらりと並び、ひときわ存在感を放っていた。ブースの大きさも含めて、まさに「さすがソニー」といったところ。

展示内容も多彩だ。音源分離技術をはじめ、会場限定のラジオ、“目に見えない”ウォーターマーク、映像素材を劣化させずに伝送する技術など、映像・音響制作を支えるさまざまなテクノロジーが紹介されていた。

さらに、単一指向性マイクロホンや最新のヘッドフォンなど、ハード製品を紹介するコーナーも用意。撮影から音声収録、映像の伝送に至るまで、ソニーの技術の幅広さを感じられる展示となっていた。

ブースは終日、人の絶えることのない賑わいぶり。大型機材が並ぶ迫力も相まって、会場内でもひときわ活気を感じさせるエリアだ。

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

映像・音響の最新機材から、AIを活用した次世代技術まで、注目の展示や会場の熱気を編集部が現地からたっぷりお届けします！