Fenderって、ギターだけじゃなくて“こんなものも”取り扱ってるんだなあ【Inter BEE 2026特集】
2026年11月18日 12時10分更新
本日11月18日から20日までの3日間、幕張メッセで音響、映像、通信の国際展示会「Inter BEE 2026」が開催中。
ギターメーカーとしておなじみのFender。“某世界的ゲーム”とのコラボレーションでも話題になったブランドだが、今回のブースではギターだけでなく、音楽制作や音響に関わる機材も展示していた。
目を引いたのは、音楽制作ソフト「Fender Studio Pro 8.2」や、出力2000Wを誇るサブウーファー「PreSonus AIR XD 15 Sub」（13万2400円）。楽器のイメージが強いFenderだが、こうしたDAW関連商品も実は取り扱っているのだ。
もちろん、主力商品のギターの展示も忘れていない。機器に接続されたエレキギターも用意されており、実際に音を確かめられる形で展示されている。ギター好きなら、思わず足を止めてしまうブースだ。
アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！
映像・音響の最新機材から、AIを活用した次世代技術まで、注目の展示や会場の熱気を編集部が現地からたっぷりお届けします！
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