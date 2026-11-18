本日11月18日から20日までの3日間、幕張メッセで音響、映像、通信の国際展示会「Inter BEE 2026」が開催中。

パナソニックのブースでは、撮影と映像合成を同時にこなすライブ制作システム「KAIROS」を展示。

実演では、テレビショッピング風の映像を流しながら、まずは実際の撮影背景をそのまま見せ、続いて合成によって背景を別のスタジオへと差し替えていた。目の前にある風景が、リアルタイムの映像処理でまったく違う空間に変わるのはなかなか面白い。

さらに見応えがあったのが、ブース内にバスケットコートを設けて行なわれていた「1 on 1 LIVE」だ。実際に選手がシュートを次々と決める様子を眺めていると、そこに映像合成による演出が加わり、ライブ映像ならではの華やかな見せ方に。映像を切り替えるだけでなく、リアルのパフォーマンスをより魅力的に見せる技術としても、KAIROSの可能性を感じられるデモだった。

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

映像・音響の最新機材から、AIを活用した次世代技術まで、注目の展示や会場の熱気を編集部が現地からたっぷりお届けします！