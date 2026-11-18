11月18日から20日まで幕張メッセで開催される「Inter BEE 2026」。アイオーデータのブースでは、映像制作・放送業界向けのポータブルSSD「SSCA-SUWシリーズ」がイチオシ製品として紹介されていた。

同製品は、映像制作の現場で働くプロフェッショナルの声を反映して開発されたもの。同社が新たに立ち上げたSSDブランド「floworks（フローワークス）」の第1弾製品で、データの転送速度だけでなく、持ち運びやすさや耐久性、セキュリティー機能など、実際の現場で求められる要素を盛り込んでいる。

放送業界では2〜4TBが人気！ 現場での使いやすさを追求

容量は500GB、1TB、2TB、4TBの4種類で、価格は500GBモデルが4万8950円から。ブース担当者によると、放送業界では2〜4TBの大容量モデルが売れ筋だという。一方、500GBなどの比較的小容量なモデルは、制作会社間でのデータの受け渡しなどを想定しているそうだ。

本体カラーは「ダークグレー」と「シャンパンゴールド」の2色を用意。USB 20Gbps（USB 3.2 Gen 2×2）に対応しており、最大読み込み速度は約2000MB/s、最大書き込み速度は約1800MB/s。大容量の映像データを扱う際にも、高速な転送が期待できる。

また、IP65準拠の防塵・防水性能を備えている点も特徴だ。屋外でのロケや移動の多い撮影現場では、突然の雨や砂ぼこりなどにさらされることもある。そうした環境でも使いやすいように設計されている。

本体にはカラビナやストラップを取り付けられるホールも設けられており、バッグやベルトなどに固定して持ち運ぶことが可能だ。ブースでは、持ち運びに使える黒いケースも別途用意されていた。

パスワードロックに加えて5年間の長期保証も

セキュリティー面では、パスワードロック機能を搭載。専用アプリを使ってパスワードを設定できるほか、AES256bit方式のハードウェア暗号化にも対応する。未公開の映像素材や重要な制作データを持ち運ぶ機会が多い放送業界にとって、心強い機能といえそうだ。

さらに注目したいのが、5年間の長期保証だ。故障時には交換品を先に届ける「先出し交換サービス」にも対応しており、万が一のトラブルで業務が止まるリスクを抑えられる。

ブース担当者によると、昨今のメモリー市場の状況を考えると、5年間という保証期間を設けるのはメーカーとしてもかなり厳しい部分があるという。それでも、プロの制作現場で長く安心して使ってもらうために、力を入れて実現したとのことだ。

高速なデータ転送や堅牢性に加え、セキュリティーとサポート体制まで充実させた「SSCA-SUWシリーズ」。単に大容量で高速なだけでなく、現場の作業を止めないことを重視した、放送業界向けらしいポータブルSSDに仕上がっている。

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

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