本日11月18日から20日までの3日間、幕張メッセで音響、映像、通信の国際展示会「Inter BEE 2026」が開催中。

OBSBOTのブースでは、AIを活用したカメラによって、動画撮影やライブ配信を効率化する技術を紹介していた。

特徴は、会話やリアクションをAIが捉え、撮影時のカメラ操作の負担を減らせること。出演者が動いたり、会話が盛り上がったりする場面でも、カメラの操作を気にせず、話すことに集中できる環境を目指しているという。

また、複雑になりがちな映像制作のオペレーションを効率化できるのもポイント。少人数で行なうライブ配信から、大規模イベントの映像制作まで、幅広い現場での活用を想定している。

カメラの操作に割く手間を減らせれば、そのぶん出演者とのやり取りや映像の演出に集中できる。AIの活用によって、映像制作の現場がさらに身軽になりそうだ。

アスキーでは「Inter BEE 2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

映像・音響の最新機材から、AIを活用した次世代技術まで、注目の展示や会場の熱気を編集部が現地からたっぷりお届けします！