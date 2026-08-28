やりすぎ！ 総重量1.5kg超の「デラックスデラックス」背脂、唐揚げ、チーズ全部盛り

「京都北白川ラーメン魁力屋」は9月2日より、期間限定メニュー「にんにく背脂醤油ラーメン」を販売します。
▲にんにく背脂醤油ラーメン 1078円
「にんにく背脂醤油ラーメン」は、累計50万食を販売した期間限定メニューで、ガツンと効いたにんにくの香り、背脂、特製醤油スープを組み合わせています。
もちもちとした中太麺に、もやしとキャベツを合計350g盛り付け、箸で切れるほど柔らかいという豚バラチャーシューがスープに絡むといいます。
▲デラックスデラックス 2167円
今年はアレンジメニューを追加し、総重量1.5kg超え、カロリー約2000kcalの「デラックスデラックス」もラインアップします。
ヤサイマシ・ニクマシに加え、カラアゲ、チーズ、ニンニクマヨをトッピングしています。
▲スーパー・ニクマシ 1595円
▲スーパー・ファット 1430円
▲デラックス・ニクマシ 1815円
販売は全店舗で実施しますが、北谷店とイオンモール沖縄ライカム店は対象外です。
これは背徳すぎる…！
野菜350gの「にんにく背脂醤油ラーメン」に加え、今年はカラアゲやチーズ、ニンニクマヨまで加えた総重量1.5kg超えのメニューも登場します。ガッツリ食べたい気分の日には、なかなか強烈な選択肢になりそうです。
累計50万食を販売した人気メニューが今年はさらにパワーアップしています。この機会に、自分に合ったボリュームの一杯を食べに足を運んでみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年9月2日
・終了日：なくなり次第終了
※価格は税込み表記です。
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