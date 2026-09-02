【本日発売】総重量1.5kg超、約2000kcal！背脂ラーメンがすごいことに

「京都北白川ラーメン魁力屋」は本日9月2日より、期間限定メニュー「にんにく背脂醤油ラーメン」を販売します。



今年はさらに、カラアゲやチーズ、ニンニクマヨまで盛り付けた「デラックスデラックス」が登場。総重量1.5kg超という、とんでもないボリュームに仕上がっています。

総重量1.5kg超！「デラックスデラックス」

▲デラックスデラックス 2167円



「デラックスデラックス」は、期間限定の「にんにく背脂醤油ラーメン」をベースにしたボリュームメニューです。



ヤサイマシ・ニクマシに加えて、カラアゲ、チーズ、ニンニクマヨをトッピング。総重量は1.5kgを超え、カロリーは約2000kcalに達します。



ベースとなる「にんにく背脂醤油ラーメン」は、にんにくの香り、背脂、特製醤油スープを組み合わせた一杯。もちもちとした中太麺に、もやしとキャベツを合計350g盛り付け、豚バラチャーシューを合わせています。

▲にんにく背脂醤油ラーメン 1078円

「にんにく背脂醤油ラーメン」はこれまでに累計50万食を販売した期間限定メニュー。豚バラチャーシューは箸で切れるほど柔らかく、特製醤油スープが絡むとのことです。



さらに、ボリュームやトッピングの異なるアレンジメニューも用意します。

▲スーパー・ニクマシ 1595円

▲スーパー・ファット 1430円

▲デラックス・ニクマシ 1815円

販売は全店舗で実施しますが、北谷店とイオンモール沖縄ライカム店は対象外です。

デラックスデラックスは

唐揚げ、チーズ、ニンニクマヨまで！

もともと野菜350gを盛った「にんにく背脂醤油ラーメン」に、肉と野菜を増し、さらにカラアゲ、チーズ、ニンニクマヨまでオン。約2000kcalという数字にも納得の盛りっぷりです。



名前も「デラックスデラックス」と、もう一度デラックスでは足りなかったのでしょうか。とことんガッツリいきたい日に挑みたい一杯です。

※価格は税込み表記です。