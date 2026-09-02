【本日発売】総重量1.5kg超、約2000kcal！背脂ラーメンがすごいことに

「京都北白川ラーメン魁力屋」は本日9月2日より、期間限定メニュー「にんにく背脂醤油ラーメン」を販売します。
今年はさらに、カラアゲやチーズ、ニンニクマヨまで盛り付けた「デラックスデラックス」が登場。総重量1.5kg超という、とんでもないボリュームに仕上がっています。
総重量1.5kg超！「デラックスデラックス」
▲デラックスデラックス 2167円
「デラックスデラックス」は、期間限定の「にんにく背脂醤油ラーメン」をベースにしたボリュームメニューです。
ヤサイマシ・ニクマシに加えて、カラアゲ、チーズ、ニンニクマヨをトッピング。総重量は1.5kgを超え、カロリーは約2000kcalに達します。
ベースとなる「にんにく背脂醤油ラーメン」は、にんにくの香り、背脂、特製醤油スープを組み合わせた一杯。もちもちとした中太麺に、もやしとキャベツを合計350g盛り付け、豚バラチャーシューを合わせています。
▲にんにく背脂醤油ラーメン 1078円
「にんにく背脂醤油ラーメン」はこれまでに累計50万食を販売した期間限定メニュー。豚バラチャーシューは箸で切れるほど柔らかく、特製醤油スープが絡むとのことです。
さらに、ボリュームやトッピングの異なるアレンジメニューも用意します。
▲スーパー・ニクマシ 1595円
▲スーパー・ファット 1430円
▲デラックス・ニクマシ 1815円
販売は全店舗で実施しますが、北谷店とイオンモール沖縄ライカム店は対象外です。
デラックスデラックスは
唐揚げ、チーズ、ニンニクマヨまで！
もともと野菜350gを盛った「にんにく背脂醤油ラーメン」に、肉と野菜を増し、さらにカラアゲ、チーズ、ニンニクマヨまでオン。約2000kcalという数字にも納得の盛りっぷりです。
名前も「デラックスデラックス」と、もう一度デラックスでは足りなかったのでしょうか。とことんガッツリいきたい日に挑みたい一杯です。
※価格は税込み表記です。
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