セブンから秋のご褒美アイス！ 「蜜芋ブリュレ」＆銀座千疋屋と共同開発「まるで和栗モンブラン」

セブン‐イレブンは、秋の味覚である「芋」と「栗」を使用したアイス2品を順次販売しています。

9月8日から販売中の「セブンプレミアム ワッフルコーン 蜜芋ブリュレ」に加えて、9月15日から「セブンプレミアム 銀座千疋屋 まるで和栗モンブラン」が登場します。いずれも数量限定です。

セブンに秋限定アイス2品が数量限定で登場

▲セブンプレミアム ワッフルコーン 蜜芋ブリュレ 321円

さつまいもアイスに、ねっとりした食感が特徴の「紅はるか」のペーストを配合しています。

外側には紅はるかソース、内側にはカラメルソースを組み合わせ、蜜芋ブリュレのような香ばしさを再現しています。

発酵バターを使用し、ひと口目からなめらかなコクと風味が広がるといいます。塩を隠し味に加えることで、後味がすっきりとまとまり、重くなりすぎないバランスだとしています。

▲セブンプレミアム 銀座千疋屋 まるで和栗モンブラン 321円

※9月15日発売

「銀座千疋屋」と共同開発したアイスバーです。栗は100％国産の和栗のみを使用し、質感の異なる3種類の栗ペーストをブレンドしています。ラム酒をほんのり効かせ、栗の香りと甘みを引き出しています。

ねっとり濃厚な和栗アイスと、クリーミーなホイップクリーム風アイスを組み合わせた2層仕立てです。和栗アイスとホイップクリーム風アイスで異なる質感を楽しめる仕立てとしています。

秋の味覚、芋と栗をアイスで楽しむ！

紅はるかの蜜芋ブリュレと国産和栗のモンブラン、どちらも秋らしい素材をアイスで楽しめるのが魅力的です。

数量限定なので、気になる人はセブン‐イレブンでチェックしてみてはいかがでしょうか。

セブンプレミアム ワッフルコーン 蜜芋ブリュレ

・発売日：9月8日

セブンプレミアム 銀座千疋屋 まるで和栗モンブラン

・発売日：9月15日

※価格は税込み表記です。