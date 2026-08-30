ココイチ「カキフライカレー」復活！ サクサクのカキを4個のせ

カレーハウスCoCo壱番屋は9月1日から「カキフライカレー」を期間限定で販売します。

ココイチ「カキフライカレー」が今年も！

「カキフライカレー」は、サクサクの衣で包んだジューシーなカキフライをトッピングした、ココイチ秋冬の定番メニュー。今シーズンも復活です。

▲「カキフライカレー」（4個トッピング）1130円

サクサクの衣で包んだジューシーなカキを4個トッピング。トッピングとして「2個カキフライ」も用意されています。

2027年1月以降、なくなり次第終了予定です。

「バターチキンカレー」など秋の限定メニューも

さらに同日からは、数量限定の「バターチキンカレー」をはじめ、秋の限定メニューが登場します。

▲「バターチキンカレー」1199円

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カキフライで秋冬モードに！

9月に入るとはいえ、まだまだ暑い時期。それでも「カキフライ」など秋冬らしいメニューが始まると、否が応でも季節が進んでいるのを感じますね。

贅沢なカキフライトッピングで、秋のスタートを切ってみてはいかがでしょう。

・発売日：2026年9月1日

（※文中の価格はすべて税込）

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