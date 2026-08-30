ココイチ「カキフライカレー」復活！ サクサクのカキを4個のせ

カレーハウスCoCo壱番屋は9月1日から「カキフライカレー」を期間限定で販売します。
ココイチ「カキフライカレー」が今年も！
「カキフライカレー」は、サクサクの衣で包んだジューシーなカキフライをトッピングした、ココイチ秋冬の定番メニュー。今シーズンも復活です。
▲「カキフライカレー」（4個トッピング）1130円
サクサクの衣で包んだジューシーなカキを4個トッピング。トッピングとして「2個カキフライ」も用意されています。
2027年1月以降、なくなり次第終了予定です。
「バターチキンカレー」など秋の限定メニューも
さらに同日からは、数量限定の「バターチキンカレー」をはじめ、秋の限定メニューが登場します。
▲「バターチキンカレー」1199円
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カキフライで秋冬モードに！
9月に入るとはいえ、まだまだ暑い時期。それでも「カキフライ」など秋冬らしいメニューが始まると、否が応でも季節が進んでいるのを感じますね。
贅沢なカキフライトッピングで、秋のスタートを切ってみてはいかがでしょう。
・発売日：2026年9月1日
（※文中の価格はすべて税込）
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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