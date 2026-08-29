やったね！ ココイチ「バターチキンカレー」が復活！ マイルドなのがいい！

カレーハウスCoCo壱番屋は9月1日から、「バターチキンカレー」を全国の店舗で数量限定販売します。

ココイチの「バターチキンカレー」が再登場！

「バターチキンカレー」は、かつても数量限定で販売されたメニュー。今回復活して登場します。

バター、北海道産の生クリーム、カシューナッツペーストを使用。濃厚でまろやかなコクに、トマトとマンゴーチャツネの爽やかさを加えています。



辛さは幅広い人が楽しみやすいマイルドな仕立てといいます。



具材には、クミンやガーリックなどをからめてスチームオーブンで焼き上げたタンドリーチキンを使用。チキンはゴロッと大きめで、食べ応えもしっかりあるんだとか。

秋の限定カレーもいっせいに登場

さらに同日から、「バターチキンカレー」のほかにも期間・数量限定メニューが登場します。

▲「秋の野菜カレー」（998円）

サツマイモ、レンコン、なすを使った秋らしいカレー。素揚げした野菜に和風の餡をからめています。

▲「ビーフカツカレー」（1385円）

サクサクの衣をまとったビーフカツを合わせた、食べ応えのある一皿といいます。

▲「カキフライカレー」（1130円）

秋冬の定番メニュー。カキフライを4個トッピングしています。「2個カキフライ」も用意します。

▲「手仕込チキンカツカレー」（1210円）

店内で衣を手付けした、サクサクのチキンカツをのせています。

▲「手仕込チキン南蛮カツカレー」（1375円）

手仕込チキンカツに、黒酢をきかせた南蛮タレとタルタルソースを合わせたメニューです。

2年ぶりのバターチキン、気になる！

秋の限定メニューが一気に登場しますが、中でも気になるのはやっぱり復活する「バターチキンカレー」。2024年にも登場しており、今回およそ2年ぶりです。



濃厚でまろやかなバターチキンは、いつものココイチのカレーとはまた違った方向。なお、前回の2024年版ではトマトの酸味をきかせた味わいでしたが、今回はマンゴーチャツネも加えているのがポイント。



マイルドな味のカレーが好きな人にはうれしい再登場です。数量限定なので、気になる人はお早めに。



・発売日：2026年9月1日

（※文中の価格はすべて税込）