9月15日発売
これは楽しみ！ セブン「お月見メンチカツ」中から卵黄風ソースがトロ～リ
2026年09月13日 16時00分更新
セブン‐イレブンは「お月見メンチカツ（卵黄風ソース入り）」（180円）を全国の店舗にて9月15日より数量限定で順次発売します。
新作のお惣菜「お月見メンチカツ」登場
秋のお月見シーズンに合わせた、お惣菜が登場します。
「お月見メンチカツ（卵黄風ソース入り）」は、牛豚合挽肉にしょうゆを加えた中生地と、中からあふれ出るオリジナル配合の濃厚な卵黄風ソースが絶妙にマッチしているというメンチカツです。
サクッとした衣をひと口食べた瞬間、中からとろりとあふれ出る濃厚な卵黄風ソースとお肉のジュワッとした旨味が口いっぱいに広がるそうですよ。
中生地の牛豚合挽肉は牛肉と豚肉を独自の割合で配合。しょうゆを加えることで卵黄風ソースとの相性をアップさせ、ごはんのおかずとしても満足感のある味わいに仕上げているとのことです。
卵黄風ソースがとろ～り！
月見メニューというと、バーガーや丼などでおなじみですが、セブン‐イレブンはメンチカツで「月見」を表現。
衣をサクッと割ると、中から卵黄風ソースがとろ～り。揚げ物なのに“とろ～りたまご”が楽しめるっていいですよね！
180円で気軽に「月見」惣菜を楽しめます。数量限定なので、気になる人はチェックしてみては。
・発売日：2026年9月15日
（※文中の価格はすべて税込）
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