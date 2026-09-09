なか卯の月見は牛肉×温たま！ 「月見温たま牛肉つけうどん」旨辛バージョンも登場

丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は9月16日11時より、季節限定商品「月見温たま牛肉つけうどん」を販売します。

お月見シーズンに合わせ、牛肉の旨みが溶け込んだつけ汁に、月に見立てた温たまを添えた一杯です。

同時に、コチュジャン、豆板醤、米味噌を使った旨辛ダレを合わせた「月見温たま旨辛牛肉つけうどん」なども販売します。

牛肉つけ汁に温たまをドン！

「月見温たま牛肉つけうどん」を限定販売

▲月見温たま牛肉つけうどん 並760円、大860円、特960円

のど越しの良いうどんを、牛肉の旨みが溶け込んだつけ汁と温たまとともに味わう商品です。

つけ汁には鰹や昆布を使った関西風のだしに、甘辛く味付けしたすき焼き風味の牛肉、白ネギ、白滝を加えています。

別添えのかつお節も用意し、温たまを絡めることで味わいの変化も楽しめるという商品です。

▲月見温たま旨辛牛肉つけうどん 並860円、大960円、特1060円

牛肉の旨みが溶け込んだつけ汁に、コチュジャン、豆板醤、米味噌を使った旨辛ダレを合わせています。旨辛ダレのコクと程よい辛みが特徴としています。

・月見温たま牛肉つけそば 並880円、大1000円、特1120円

・月見温たま旨辛牛肉つけそば 並980円、大1100円、特1220円

・牛肉つけうどん 並650円、大750円、特850円

・牛肉つけそば 並770円、大890円、特1010円

・旨辛牛肉つけうどん 並750円、大850円、特950円

・旨辛牛肉つけそば 並870円、大990円、特1110円

牛肉の旨み×温たまの秋限定メニュー

秋のお月見シーズンに合わせて、温たまをのせたつけうどんが登場します。牛肉の旨みが溶け込んだつけ汁に温たまを絡めたり、別添えのかつお節を加えたりと、味わいの変化も楽しめそうです。

うどんだけでなく、そばや旨辛タイプもラインアップしています。秋らしい一杯を楽しみに、販売開始後になか卯へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・発売日：9月16日11時

※価格は税込み表記です。