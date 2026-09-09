カニを丸ごと挟んじゃった！ カニバーガー「名古屋みそ味」が全国登場

ハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」は9月17日より、期間限定の新メニュー「丸ごと!! カニバーガー 名古屋みそ味」を全国の店舗で販売します。
インパクト抜群の「丸ごと!! カニバーガー」に
今年は「名古屋みそ味」が新登場！
「丸ごと!! カニバーガー」はソフトシェルクラブを丸ごと挟んだバーガーで、今回は7月にオープンした大須万松寺通店で販売している「名古屋みそ味」を全国で期間限定販売します。
また、定番の「スイートチリソース味」もあわせて販売します。いずれも“どむぞうくん”のオリジナル旗付きです。
▲丸ごと!! カニバーガー 名古屋みそ味 単品1390円、セット1820円
カラッと揚げたソフトシェルクラブに、濃厚なコクと香りが楽しめるみそソースを合わせています。
ソフトシェルクラブは、脱皮後の短い期間に水揚げし、殻ごと食べられる柔らかなカニです。カニの身、みそ、殻のうま味を丸ごと味わえるといいます。
▲丸ごと!! カニバーガー スイートチリ味 単品1390円、セット1820円
「丸ごと!! カニバーガー」の定番の味として、スイートチリソース味も販売します。
「丸ごと!! カニバーガー」は、浅草花やしき店、市原ぞうの国店、大須万松寺通店では単品のみ販売します。また、笹丘店ではゴマなしバンズを使用しています。
全国のドムドムハンバーガーで販売しますが、G×DOMDOM（ジー・ドムドム）では販売しません。
衝撃ビジュアルのバーガーが復活！
カニを丸ごと挟んだ見た目で毎年話題になる「丸ごと!! カニバーガー」。今年は「名古屋みそ味」が全国に登場します。大須万松寺通店で販売していた味が全国で楽しめるのは注目です！
名古屋みそ味と定番のスイートチリ味を食べ比べてみるのもよさそうです。インパクトのあるバーガーを、この機会に味わってみてはいかがでしょうか。
・発売日：9月17日
※価格は税込み表記です。
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