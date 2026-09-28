肉が29％も増える！ 看板メニューが肉盛り盛りに「肉の日」限定、ランチも対象

ペッパーランチは毎月恒例の“肉の日”企画として、9月29日限定で、「ビーフペッパーライス」または「ワイルドジューシーステーキ」の対象商品のお肉を29％増量して提供します。対象となる商品は店舗によって異なります。

「ビーフペッパーライス」「ワイルドジューシーステーキ」は、それぞれランチセットも29％増量の対象。なお、「MEGA ビーフペッパーライス」は対象外です。

ペッパーランチのほか、系列ブランドの「ペッパーランチPLUS」「武蔵ハンバーグ」「ロックスハンバーグ」でも実施します。東京競馬場店は対象外です。

■対象商品

・「ビーフペッパーライス」全サイズ／「ビーフペッパーライスランチセット」全サイズ

・または「ワイルドジューシーステーキ」（150g・200g・300g）／「ワイルドジューシーステーキランチセット」（110g・180g）



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以下は「ワイルドジューシーステーキ」が29％増量となる店舗です。記載のない店舗では「ビーフペッパーライス」が増量対象となります。

■東北地方

・BiVi仙台駅東口店（宮城県）

■東京都

・ヤエチカ店／とうきょうスカイツリー駅前店／秋葉原店／水道橋店／南池袋店／東新宿店／新宿小滝橋通り店／大久保店／荻窪駅西口店／西荻窪駅前店／フレンテ明大前店／武蔵小山店／ららテラス HARUMI FLAG店／両国店／錦糸町駅前プラザビル店／新小岩店／エキア竹ノ塚店／綾瀬店／ミウィ橋本店／小平店／環七西瑞江店／武蔵ハンバーグ 南町田グランベリーパーク店

■神奈川県

・横浜大通公園店／横浜天理ビル店／桜木町店／川崎アゼリア店／横須賀中央店／武蔵ハンバーグ グランツリー武蔵小杉店

■その他関東地方

・宇都宮バンバ通り店（栃木県）／南柏店（千葉県）／武蔵ハンバーグ アリオ川口店（埼玉県）／ロックスハンバーグ エミテラス所沢店（埼玉県）

■中部地方

・名古屋駅西店（愛知県）

■近畿地方

・南海難波店（大阪府）

■九州地方

・福岡春日店（福岡県）／えきマチ1丁目佐世保店（長崎県）

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