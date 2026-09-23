完全メシ「汁なしカップヌードル」がリニューアル！さらに濃い味わいへ

日清食品は、「完全メシ 汁なしカップヌードル」「完全メシ 汁なしカップヌードル シーフードヌードル」（各429円）を9月21日に全国でリニューアル発売しました。

「完全メシ」は、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」で設定されたビタミン・ミネラルなど33種類の栄養素と、おいしさのバランスを追求したブランド。2022年5月の発売から2026年8月16日までのシリーズ累計出荷数は7500万食を突破しています。

今回リニューアルされた「完全メシ 汁なしカップヌードル」シリーズは、「カップヌードル」でおなじみの味わいを、湯切りして作る“汁なし焼そば”で表現した商品です。

「完全メシ 汁なしカップヌードル」は、しょうゆとポークのうまみをアップ。ペッパーを効かせ、しょうゆのコクと香りを引き立てたソースで、従来より濃い味わいに仕上げたといいます。

具材は“謎肉”（大豆たん白入り豚ミンチ加工品）、たまご、エビ、ネギ。麺には、もっちりとした食感のノンフライウェーブ麺を使用しています。

「完全メシ 汁なしカップヌードル シーフードヌードル」は、魚介とポークのうまみをアップ。紅しょうがをアクセントに加えています。具材はキャベツ、イカ、カニ風味かまぼこ、たまごです。

いずれも内容量は111g（麺80g）。

2025年登場の「汁なしカップヌードル」を強化

「完全メシ 汁なしカップヌードル」が登場したのは2025年3月。当時、日清食品は「待望の『カップヌードル』味がついに登場」として発売しました。

日清食品ホールディングスの2024年度通期決算報告では、この商品を2025年春の「一番大型の新製品」と説明（日清食品グループ「決算短信・補足資料」）。その「汁なしカップヌードル」が今回、さらに濃い味わいへリニューアルされます。

なお、内容量と価格は従来から据え置きです。

累計7500万食を突破した「完全メシ」シリーズの中でも存在感のある商品だけに、味の強化でどう変わったのか気になります！

（※文中の価格はすべて税込）