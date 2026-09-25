シークヮーサーの果実感をダブルで！ 「-196無糖」24本が34％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「-196無糖 ダブルシークヮーサー 350ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！

シークヮーサーの果実感を楽しめる無糖チューハイ「-196無糖 ダブルシークヮーサー 350ml 24本」が、Amazonタイムセールに登場しています。

参考価格は4,711円のところ、現在は34％オフの3,099円。350ml缶が24本入っており、1本あたり約129円で購入できます。

「-196無糖 ダブルシークヮーサー」の特徴

Amazon商品ページより

サントリー「-196無糖 ダブルシークヮーサー」は、「-196無糖」シリーズのチューハイです。アルコール度数は7%です。

サントリー独自の「－196℃製法」を採用しており、果実のおいしさを余すことなく封じ込めたとしています。

果実まるごとのシークヮーサー浸漬酒と果汁を使用することで、しっかりとした果実感がありながら無糖に仕上げています。

食事に合うスッキリとした後味が特長で、シークヮーサーの風味を楽しめるという商品です。

まとめ：無糖チューハイを24本まとめてストック！

「-196無糖 ダブルシークヮーサー 350ml 24本」は、シークヮーサー浸漬酒と果汁を使用した無糖チューハイです。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格4,711円から34％オフの3,099円、1本あたり約129円となっています。

無糖チューハイを普段から飲んでいる人は、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。