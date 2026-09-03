麺230gの大盛りが新登場！ キンレイ「お水がいらない」に豚＆スタミナラーメン

冷凍商品メーカー「キンレイ」は9月1日、「お水がいらない」シリーズから「お水がいらない大盛り 豚ラーメン」と「お水がいらない大盛り スタミナラーメン」の2品を全国の量販店の冷凍コーナーなどで順次販売開始しました。

キンレイ「お水がいらない」シリーズに

大盛りの「豚ラーメン」「スタミナラーメン」が新登場！

新たに登場する「お水がいらない大盛り」シリーズは、麺量多めの230gとし、スープや麺、具材にもこだわったというラーメンです。

▲お水がいらない大盛り 豚ラーメン

自社炊き出しによる豚の旨味と脂のコクを重ねた豚骨醤油スープを使用しています。麺は小麦の風味を感じられるワシワシ食感の太麺です。

具材には自社製味付け背脂ときざみにんにくを盛り付けています。もやしをのせると、さらに満足感がアップするといいます（もやしは入っていません）。

トッピングとして、溶き卵につけてまろやかにしたり、マヨネーズやカレー粉などの調味料で味を変えたり、スライスチーズやフライドオニオンを追加したりする食べ方も紹介されています。

▲お水がいらない大盛り スタミナラーメン

炊き出したにんにくの旨みを溶け込ませた醤油スープに、自社製にんにく唐辛子ペーストを合わせてた、旨み、辛味、香りが際立つスープが特徴だといいます。

麺は小麦の風味としっかりとしたコシを感じられるという中太麺。具材には自社製にんにく唐辛子ペーストとニラを使用し、複数のにんにくと唐辛子を組み合わせて辛味と香りを引き立てています。

ねぎをたっぷりのせると、さらに満足感が増すとしています（ネギは入っていません）。

トッピングとして、溶き卵を加えてかきたま風にしたり、豆腐を追加してボリュームを加えたり、カレー粉で味を変えたりする食べ方を紹介しています。残ったスープにご飯とチーズを加えて、リゾット風にする食べ方もあります。

■キンレイ「お水がいらない」シリーズ

同シリーズは、凍結スープの上に麺と具材を重ねてさらに凍結させる「二段凍結三層構造」により、ストレートスープを丸ごと凍結。お湯で割る必要がなく、鍋で温めるだけで調理できる冷凍調理麺です。

麺量230gはうれしい！

麺量230gの大盛りタイプは、しっかり食べたい時にうれしいボリューム。



背脂×にんにくの「豚ラーメン」に、にんにく×唐辛子の「スタミナラーメン」。どちらもかなりパンチのありそうな組み合わせでそそられます。



キンレイの「お水がいらない」シリーズはコンロでの加熱調理が必要ですが、水を加えたり計量したりする必要がなく、鍋に入れて温めるだけ。この手軽さで、冷凍庫にストックできるガッツリ系というのは気になりますね。

・発売日：2026年9月1日

※価格は税込み表記です。