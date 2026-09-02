【本日開始】天然まぐろ120円～、サンマも登場！ スシロー秋ネタ続々

回転寿司チェーン「スシロー」は9月2日から、厳選したネタと赤しゃりを組み合わせたフェアを全国のスシローで開催します。

天然まぐろの希少部位「ハラモ」や北海道産サンマとニシンの盛り合わせをはじめ、天然ネタ3貫や北の幸3貫など、秋の味覚を含むさまざまな商品が登場します。

期間中は、全品「赤しゃり」で提供します。赤しゃりには熟成酒粕を配合した赤酢を使用し、甘さを抑えたキレのある酸味がネタの旨さを引き立てるとしています。

天然まぐろの希少部位「ハラモ」や

北海道産サンマ＆ニシンが120円～！

▲天然まぐろのハラモ1貫 120円～

天然まぐろの希少部位である「ハラモ」を使用した一貫です。

▲北海道産サンマとニシン盛り合わせ 120円～

北海道産サンマと北海道産炙りニシンを盛り合わせた商品です。

▲天然3貫盛り（キンキ・本鮪赤身・生エビ） 360円～

炙りキンキ、天然本鮪赤身、天然生えびを組み合わせた3貫盛りです。

▲北の幸3貫盛り（水タコ・サーモン・帆立） 330円～

国産炙り水たこ、青森育ちのサーモン、北海道産蒸し帆立甘だれ炙りを盛り合わせています。

▲青森産 ムラサキいか 180円～

青森産ムラサキいかのやわらかくもっちりとした食感と甘み、旨みが味わえるという一品です。

▲ほっき貝の刻みわさび軍艦 120円～

ほっき貝と刻みわさびを和えた新作の軍艦です。

▲かつお胡麻担々 香味野菜のせ 180円～

かつおに、胡麻香るコク深い担々ソースと香味野菜を合わせた創作すしです。

▲とろっとかに玉風軍艦 120円～

とろっとした食感のかに玉を軍艦に仕立てた商品です。

▲生姜しょうゆ 唐揚げ 390円～

「からあげ家 奥州いわい」監修のサイドメニューです。生姜の風味のきいた味付けで、店内で揚げて提供します。

秋の味覚がずらり！

天然まぐろの希少部位「ハラモ」や北海道産サンマ、キンキ、帆立など、秋に食べたいネタがそろう今回のフェア。さらに、胡麻担々ソースを使った創作すしや、かに玉風軍艦なども登場します。

全品を赤しゃりで楽しめるのも今回のポイントです。気になるネタを目当てに、期間中にスシローへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年9月2日

・終了日：2026年9月13日

※一部商品は9月27日まで。販売予定総数が完売次第終了

※価格は税込み表記です。